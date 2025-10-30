今月5日に行われた石川県加賀市の市長選挙で、現職を破って当選した山田利明氏が、新市長として公務を始めました。就任会見では、財政の健全化に向けてこれまでの事業を見直す考えを示しました。

加賀市・山田 利明 市長：

「皆さんの期待を裏切らないように、しっかりと施策を前に進めていかなければいけない」



就任会見を開いた山田利明市長は、市民の声を具体的な政策に生かすための、再生プロジェクトを立ち上げる方針を示しました。

また、限られた財源のなかで事業の見直しは必要だとして、空飛ぶクルマなど継続中の事業についても、規模縮小も含めて検討していく考えを示しました。



加賀市・山田 利明 市長：

「動いているものは別にストップをかけるわけではないですけれども、もう随分投資したものもあるかもしれません。これから先、どのぐらい投資がいるのかどうかということも含めて、その投資の割に成果がどうなのか、事業を続けることが、果たして加賀市にとって利益になるのかということを、しっかりと精査したいと、仕分けしたい」

今後、専門家などによるプロジェクトチームを年内に立ち上げ、事業を仕分けしたいとしています。