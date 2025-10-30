石川県小松市の山間部では3日連続で同じ住宅街にクマが現れました。能美市では市街地に近い神社にクマが出没、男性が間一髪で被害を免れました。

これは小松市那谷町で28日、住民が撮影した映像。クマが住宅裏にある木に登り、カキの実を食べています。

同じ住宅裏のカキの木では、29日午後5時ごろにもクマが出没。住民らは30日朝、チェーンソーを使ってカキの木5本を伐採しました。

那谷町町内会・坂井隆敏会長「Qこれで安心？まぁ一応ここはきのう来てたクマはここにはもう現れんと思う現れるところなくなったし、まあ大丈夫じゃないかと思う」

カキの木を伐採から数時間後に再びクマ

しかし、そのわずか数時間後…

30日午後2時ごろ、同じ場所に再びクマが現れました。けが人はいませんでしたが、クマはその後、発見に至っていません。

那谷町町内会・坂井隆敏会長「たぶんこのカキの木が下に倒れたしそこについとった実が何個か落ちたんじゃないか。とりきれなかったやつを食べて、私が来た時にそこの斜面に駆け上がった」

3日連続で同じ場所に現れたクマ。市などは、カキなどの果実を早めに収穫するよう呼びかけています。

隣の能美市でも庭先にいるクマを目撃

一方、クマは能美市でも…

記者リポート「この道路を散歩していた男性がこちらの庭先にいるクマを発見しました。悲鳴に気づいた住民があわてて出てくるとクマは神社の方向へ猛ダッシュで逃げていきました」

30日午前6時15分ごろ、能美市牛島町にある八幡神社の境内で、体長およそ1メートルのクマを目撃したと、近くに住む男性から市に連絡がありました。

クマはその後、近くの水路や茂みを伝って、大長野町方面に移動したとみられ、これまでにけが人はいないということです。

クマを目撃した男性「散歩に来た人が私の方へ逃げてきたんです。そのとたんにクマが向こうの神社へすっと逃げて行った。どうかなあ、1メートル2〜30センチくらいあった。とても速かった。クマはのっそのっそやと思ってたけど、本当に速くてびっくりした。」

現場近くの小学校では保護者が児童の送り迎え

現場近くの小学校では、保護者が児童を送り迎えするなど対応に追われ、下校時間に合わせて消防もパトロールを行いました。

保護者「メールが入ったのがもう午前7時過ぎだったし、メールに気づかない保護者もいたみたいで、時間が時間だから」「不安ですね。（全国で）人身被害とかあるので、子供が心配」

能美市では付近の住民に警戒を呼びかけています。