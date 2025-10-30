10月23日、北陸自動車道の美川インター近くでトラックなど6台が巻き込まれ、一部が炎上した多重事故。

工事で1車線になる手前で渋滞が発生し、トラックが突っ込んだことが原因とみられています。大きな事故につながりかねない合流部分。NEXCOの担当者に合流のポイントを聞いてきました。

記者リポート「トラックを含む複数台事故が起きています。火災が発生しています。」

23日、北陸自動車道上り線の美川インター近くで発生した多重事故。トラックや乗用車など車6台が巻き込まれ、このうち3台が炎上、男性2人がけがをしました。

現場は橋の架け替え工事のため２車線→１車線

事故を目撃したドライバー「工事しているところの前で渋滞になったんですよ。よそ見していたかもしれないが、トラックが1番後ろから渋滞の列にぶつかっていった」

事故現場は、手取川橋の架け替え工事のため、片側2車線の道路が1車線になる区間の直前でした。

久々江龍飛フィールドキャスター「渋滞しやすく事故にも繋がりやすい合流地点。ここで推奨されているのが、ファスナー合流です」

NEXCO中日本ドライブアドバイザー・鍛冶竜馬さん「ここで工事やってます2車線から1車線になるところで車の流れが悪くなり渋滞が発生しています。追突事故も発生しやすいです」

高速道路交通管制の専門家が解説「ファスナー合流」

NEXCO中日本で高速道路の交通管制などを専門に行うドライブアドバイザーの鍛冶竜馬さん。

ドライバーに推奨しているのが「ファスナー合流」です。ファスナー合流とは、合流車線の先端で1台ずつ交互に合流していく方法。

実は先日の事故現場にもファスナー合流を示す看板がありました。

しかし、カーリースサービスを運営する「ナイル」のアンケート調査では、どの位置で本線に合流するかを尋ねたところ、ファスナー合流を意識して合流部分の直前まで進んだ人は3割未満にとどまりました。

NEXCO中日本ドライブアドバイザー・鍛冶竜馬さん「追い抜いてしまうのでマナー違反だと思うかもしれないが、車の流れが良くなり、事故も減らす効果がある

名神高速では車の通過時間が３分短縮の結果も…浸透はしていない実情

NEXCO中日本が愛知県の名神高速で行った検証では、ファスナー合流を行えば直進する車の通過時間が3分短縮されるという結果に。

渋滞短縮の効果もあるファスナー合流ですが、浸透しているとは言いがたいのが実情です。

NEXCO中日本ドライブアドバイザー・鍛冶竜馬さん「都心部は渋滞多く、ファスナー合流浸透しているが、北陸は普段渋滞しない箇所で工事による渋滞、ファスナー合流を心がけて欲しい」

追突事故だけでなく、看板やポールにぶつかる事故も多いという合流地点。

しっかりと前を見て安全運転に心掛けたうえで、渋滞緩和が期待されるファスナー合流。

鍛冶さんによりますと、最近は、運転支援システムを使用する車で、道路規制の情報が反映されないため、前をよく見ないまま、工事現場に追突する事故も起きているということです。