元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタ氏は３０日、１１月２２日に開催される「エル・クラシコレジェンズ」のオンライン記者会見に出席した。イニエスタ氏は「どうも。こんにちは、みなさん」と日本語で切り出すと「すごく特別なきっかけで、現役時代の思い出を含めて我々にとってとてもスペシャルな機会。個人的には日本に戻れることはすごく幸せで、すごく楽しみにしている。日本の皆さんと一緒に特別な熱いエル・クラシコの試合を楽しみましょう」とあいさつした。

イニエスタ氏は昨年、２２年間の華々しいキャリアを終えた。スペインの名門バルセロナで１６年間チームの主力として活躍し、ラリーガ優勝９回、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）制覇４回、そして１０年の南アフリカＷ杯優勝を経験した。１８年からはＪ１神戸に加入し、２３年７月の退団までリーグ戦通算１１４試合２１得点を記録。１９年シーズンにはクラブに初のタイトル（天皇杯）をもたらした。

古巣の神戸はリーグ戦残り３試合で首位と勝ち点５差の４位。「ずっとヴィッセルのことを見ながら応援している。リーグのトップは今年はきついが、まだチャンスはある」とエールを送った。日本代表について尋ねられた際には「今回の（北中米）Ｗ杯もどこまで行けるか分からないが楽しみ。みんな日本のサッカーをリスペクトしていると思います」と話した。

昨年１２月には自身の引退試合も日本で開催。「すてきな思い出の試合になりました。クラシコもスペシャルですし、日本に戻れることも特別」。昨年の引退試合と同様に、今回もスペイン１部リーグの伝統の一戦、バルセロナとＲマドリードの「エル・クラシコ」を、各クラブの出身選手が出場する形で行われ、両チームの黄金期を支えた世界的レジェンドらが集結する。この日の時点で、イニエスタ氏や会見に出席した元スペイン代表のＤＦプジョル氏ら、１０人の選手の参加が決まっている。

◆他選手のコメント

▽プジョル氏（元スペイン代表ＤＦ、バルセロナレジェンズ）

「個人的に日本はすごく大好きな国。家族と一緒にほぼ毎年旅行で来ていて、サッカーに対して熱心なことも生で確認することが出来ました。今回も色々なチームメート、現役時代のライバルと会えてすごく楽しみにしています。特にラウール選手は久々なので楽しみにしています。この素晴らしい試合を一緒に楽しみましょう」

▽ルイス・フィーゴ氏（元ポルトガル代表ＭＦ、Ｒマドリードレジェンズ）

「日本でサッカーをするのは久々で、今回が３回目。インターコンチネンタル杯で２回日本でプレーしたことがあって、１回は勝利して、もう１回は負けた、両方の思い出があります。日本人のサッカーファンはサッカーに対して熱心。両方のチームメートとまた会えてすごくうれしいです」

▽ラウール・ゴンザレス氏（元スペイン代表ＦＷ、Ｒマドリードレジェンズ）

「９８年（トヨタ杯）に、私のキャリアの中で一番大事なゴールの１つを日本で決めたので、私にとって日本と東京は特別な場所です。私は過去に久保（建英）選手を２、３週間くらい指導したことがあるので、いつも久保選手のキャリアを応援しています」