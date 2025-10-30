３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴詐称疑惑の渦中にいる静岡県伊東市の田久保真紀市長の進退問題を受けて行われる見通しとなった市長選について報じた。

２９日には市の各会派代表者による会議が開かれ、３１日開催の臨時会で田久保氏に対する不信任決議案を提出する方針を確認。市議２０人のうち１９人が賛成する意向を示していることから田久保氏は失職する公算が大。

失職した場合には５０日以内に市長選が行われるという今回の流れについて、コメンテーターで出演のお笑いタレント・カンニング竹山は「よく分からないのがね…」と話し出すと「いろんな考えが出てくると思うんですけど、いまだによく分からないのが、なんで卒業証書問題でスッキリしなかったのかとか、ずっと謎のまま来てて。こういう考えもあるのかな？って勝手に考えて。もしかしたら、ここまでが…、ここまで持ってくるのが田久保さんの考えだったんじゃないかって」と私見を述べた。

その上で「僕はよそ者ですけど、何か知らない動きがいろいろあって、ここまで持ってきたら真実が…みたいなことを考えたとか、いや、いや、何も考えてなかったのか、いずれにしろ、予算を市議会選と次の市長選で市民のオカネを使ってるわけだから。そこまでして、これをやるっていうのが何かがないと説明つかないじゃないですか？ もしかしたら何かをやろうとしてるのかな？とか。勝手な意見でごめんなさい」と続けていた。