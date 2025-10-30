【ピザーラ】冬限定の3商品『生ハムの贅沢マルゲリータ』『フレッシュマッシュルームのマルゲリータ』『熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ』【11月5日から】

宅配ピザチェーン「PIZZA-LA(ピザーラ)」は、2025年11月5日(水)より期間限定で、新作ピザ3種『生ハムの贅沢マルゲリータ 〜トマトクリーム仕立て〜』『フレッシュマッシュルームのマルゲリータ 〜トマトクリーム仕立て〜』『熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ』を発売する。

寒い季節にあわせて作られた、濃厚でまろやかな味わいが楽しめるクリーミーピザ3種が新登場する。

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込、生地タイプによって価格は異なる)〉

◆生ハムの贅沢マルゲリータ 〜トマトクリーム仕立て〜

価格:P 2,740円〜/M 3,180円〜/L 5,240円〜

ピザーラオリジナルのトマトソースに北海道産マスカルポーネをブレンドした、クリーミーなトマトソースが特徴。安曇野産クリームチーズ、フレッシュトマト、生ハムをトッピングし、トマトの酸味とチーズのコクのバランスがいい一枚。

生ハムの贅沢マルゲリータ 〜トマトクリーム仕立て〜

◆フレッシュマッシュルームのマルゲリータ 〜トマトクリーム仕立て〜

価格:P 2,740円〜/M 3,180円〜/L 5,240円〜

北海道産マスカルポーネをブレンドしたトマトクリームソースをベースに、国産ブラウンマッシュルームとイタリア産水牛モッツァレラをトッピング。きのこの旨みとチーズの濃厚さが調和したマルゲリータ。

フレッシュマッシュルームのマルゲリータ 〜トマトクリーム仕立て〜

◆熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ

価格:P 2,580円〜/M 2,980円〜/L 4,800円〜

特製グラタンソースに、熟成ベーコンの香ばしさと北海道産カマンベールのコクを合わせたグラタン仕立ての一枚。濃厚な味わいの白いピザにブロッコリーがアクセントとなって彩り加える。

担当者は「家族や友人と囲む冬の食卓にぴったりの、心温まる期間限定メニューです。この冬はピザーラの“クリーミー”なピザで、特別なひとときをお楽しみください」としている。

熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ