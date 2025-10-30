【慶州（キョンジュ）（韓国南東部）＝上村健太、仲川高志】高市首相は３０日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて韓国・慶州を訪れ、李在明（イジェミョン）大統領と会談した。

両首脳は良好な日韓関係を引き続き未来志向で発展させていくことで一致した。首脳が相互往来する「シャトル外交」を継続し、李氏が次回、訪日することも確認した。

両首脳の会談は初めてで、予定の倍となる約４０分間行われた。首相は会談の冒頭、中国とロシア、北朝鮮が連携を深めていることを念頭に、「今の戦略環境のもと、日韓関係、日韓米連携の重要性は一層増している」と強調した。李氏も「急変する国際情勢と貿易環境の中、今こそ協力を強化すべき時だ」と語った。

両首脳は両国間の諸懸案を巡り、「自分たちのリーダーシップで管理していく」ことを確認し、１９６５年の国交正常化以来築き上げてきた基盤に基づき、日韓関係を発展させることで一致した。元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）訴訟問題や元慰安婦問題を再び争点化させないようにする考えを共有したものだ。

首相は会談後、記者団に「緊密に意思疎通を進めていくことになった。非常に有意義だった」と語った。