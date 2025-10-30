サッカーの元スペイン代表ＭＦで、Ｊ１神戸でも活躍した元バルセロナのアンドレス・イニエスタ氏（４１）、元スペイン代表ＦＷでレアル・マドリードＯＢのラウール・ゴンザレス氏（４８）らが３０日、バルセロナ−レアル・マドリードＯＢ戦「エル・クラシコ レジェンズ」（１１月２２日、埼玉スタジアム）のオンライン会見に出席した。

イニエスタ氏にとって特別な国という日本での一戦に「日本に戻れることはすごく幸せで楽しみ。一緒に、特別な熱いエルクラシコのサッカーを楽しみましょう」と出場を心待ちにした。また、Ｗ杯出場を決めている日本代表の戦いについても触れ「Ｗ杯も楽しみ。どこまで行けるか分からないが、楽しみだね」と期待を寄せた。日本のサッカーのレベルの高さにも驚きを隠せない様子で「レベルが高い。ダイナミックでコンビネーションが多いサッカー。私の好きなサッカーをやっている」と話した。

リーグ３連覇へ厳しい戦いを続けている古巣のＪ１神戸に関しては「いつも試合を見て応援している。今季も全部優勝してほしい。リーグのトップはきついが、チャンスはある」とエール。「日本のサポーターのことも忘れていない」と愛着を示した。

ラウール氏も「過去に久保（建英）を２、３週間、指導したことがあるので、いつも応援している」と話した。

試合はバルセロナＯＢとしてイニエスタのほかリバウド、プジョル、ダビッズ、サビオラら、レアル・マドリードＯＢとしてラウールのほかフィーゴ、モリエンテス、グティ、ぺぺらが出場予定。主催のＮＳＮグループのクリスチャン・ジョベル氏は「これだけの選手を生で見られる試合は最後。誰か１人でも来なかったらチケット全額を返金する覚悟がある。本当にこういうエルクラシコを見逃さないで下さい」と豪華メンバーの試合をＰＲした。