【お天気どうなる】31日夕方から雨降り始め 1日からの3連休はすべて雨マークに
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす31日からの天気のポイントです。
小野：
あす31日の夕方から雨が降り始めます。3連休の天気予報が変わり、すべて雨マークになりました。
31日朝9時の予想天気図です。
小野：
前線を伴った低気圧が太平洋側を進むでしょう。あす31日の石川県内は、夕方から次第に雨が降り出すでしょう。
小野：
あさって1日になりますと、低気圧は東北地方に進み、次第に冬型の気圧配置になるでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
祝日の3日にも雨マークが付きました。4日は晴れますが、5・6日は再び雨でしょう。気温は、月曜日以外は平年に近い日が多いでしょう。
気象台から発表された1か月予報です。
小野：
11月28日までの傾向です。気温は、来週は平年並みですが、8日から月末にかけては平年より高い日が多いでしょう。冬型の気圧配置になりにくく、寒気の影響も受けにくい、という予報です。雨量は平年並みか多い見込みです。特に来週は、低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。
吉道：
気温が高めは個人的にはうれしいですが、秋晴れが少なそうで残念です。