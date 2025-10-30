吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす31日からの天気のポイントです。

小野：

あす31日の夕方から雨が降り始めます。3連休の天気予報が変わり、すべて雨マークになりました。



31日朝9時の予想天気図です。

小野：

前線を伴った低気圧が太平洋側を進むでしょう。あす31日の石川県内は、夕方から次第に雨が降り出すでしょう。

小野：

あさって1日になりますと、低気圧は東北地方に進み、次第に冬型の気圧配置になるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

祝日の3日にも雨マークが付きました。4日は晴れますが、5・6日は再び雨でしょう。気温は、月曜日以外は平年に近い日が多いでしょう。



気象台から発表された1か月予報です。

小野：

11月28日までの傾向です。気温は、来週は平年並みですが、8日から月末にかけては平年より高い日が多いでしょう。冬型の気圧配置になりにくく、寒気の影響も受けにくい、という予報です。雨量は平年並みか多い見込みです。特に来週は、低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。



吉道：

気温が高めは個人的にはうれしいですが、秋晴れが少なそうで残念です。