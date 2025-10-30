【水原千鶴 最初の出会い】 予約期間：11月3日～2026年2月28日 2026年9月 発売予定 価格：19,250円

　海外メーカー「Hanabee」は、フィギュア「水原千鶴 最初の出会い」を11月3日に予約受付を開始する。発売は2026年9月を予定し、価格は19,250円。

　本商品は「彼女、お借りします」のヒロイン「水原千鶴」を1/6スケールフィギュア化したもの。華やかなワンピース姿に晴れやかな笑顔、振り向く瞬間を切り取ったようなポージングが表現されている。手にしたハンドバッグやオーバーニーソックスの質感なども作り込まれている。

水原千鶴 最初の出会い

予約期間：11月3日～2026年2月28日
2026年9月 発売予定
価格：19,250円
スケール：1/6
サイズ：高さ約24cm

(C)2023Reiji Miyajima, KODANSHA /2023“Kanojo, Okarishimasu” Production Committee.