Hanabee、「彼女、お借りします」よりフィギュア「水原千鶴 最初の出会い」を11月3日より予約開始
海外メーカー「Hanabee」は、フィギュア「水原千鶴 最初の出会い」を11月3日に予約受付を開始する。発売は2026年9月を予定し、価格は19,250円。
本商品は「彼女、お借りします」のヒロイン「水原千鶴」を1/6スケールフィギュア化したもの。華やかなワンピース姿に晴れやかな笑顔、振り向く瞬間を切り取ったようなポージングが表現されている。手にしたハンドバッグやオーバーニーソックスの質感なども作り込まれている。
(C)2023Reiji Miyajima, KODANSHA /2023“Kanojo, Okarishimasu” Production Committee.