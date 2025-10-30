

JR西日本

JR西日本は29日、1km当たりの1日平均乗客数が2000人未満の地方路線19路線32区間の2022年度～24年度の平均収支を発表しました。存廃が議論されている芸備線の東城ー備後落合は、運行費用に対する収入の割合を示す「収支率」が1.0％で全区間の中でワーストでした。

東城ー備後落合の2024年度の1km当たりの1日の乗客数は19人で、100円の収入を得るためにかかる費用は9945円でした。

岡山エリアでは、姫新線、赤穂線、芸備線、因美線の区間が公開の対象で、収支率が前回・2024年の発表（2021年度～23年度）より悪化したのは、姫新線の中国勝山ー新見のみで、前回より0.3ポイント低い2.2％でした。

また、今回から赤穂線の播州赤穂ー長船が新たに公開対象に加わり、収支率は15.5％でした。

JR西日本は「大量輸送という観点で鉄道の特性が十分に発揮できておらず、将来にわたり利用しやすい最適な地域交通体系をつくり上げていく必要があると考えている」としています。

岡山エリアで公開された各区間の収支率は次の通りです。

■姫新線

上月ー津山 9.8%（前回9.6％）

津山ー中国勝山 10.9%（前回10.8％）

中国勝山ー新見 2.2%（前回2.5％）

■芸備線

備中神代ー東城 3.7%（前回3.5％）

■因美線

東津山ー智頭 4.9％（前回4.4％）

■赤穂線

播州赤穂ー長船 15.5%（前回なし）