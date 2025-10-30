ゴディバから『ブッシュ ド ノエル』登場 ときめく冬を彩るホリデーショコラ
ゴディバが贈る、心華やぐホリデーシーズンの訪れ。『ブッシュ ド ノエル コレクション』と焼き菓子シリーズが、11月1日より期間限定で登場する。ヨーロッパの伝統菓子“ブッシュ ド ノエル”をテーマに、雪降る聖夜をイメージした優美なパッケージと、多彩なショコラが特別な冬を彩る。
【写真】くまちゃん缶を開けると…そこに広がるのはキュートなクリスマス！
今回のコレクションでは、シェフによる創造的なアレンジで、丸太を模した”ブッシュ ド ノエル”をチョコレートで表現。限定チョコレートを詰め合わせた『ブッシュ ド ノエル アソートメント』や、ベア型、ツリー型のギフトボックスなどが並ぶ。新作チョコには、アーモンドプラリネを包んだ『アーモンド ブッシュ』や、ピスタチオの風味豊かな『ピスタチオ ブッシュ』、真っ白な雪を思わせる『バニラ ブッシュ』などが登場。さらに、ペカンナッツやスペキュロスを使った新フレーバーも加わる。
人気の『G キューブ オーナメント』シリーズからは、ツリーに飾れる2粒入りや、5種類の味が楽しめるアソートメントを展開。ネイビーのリボンをまとったホリデーベアとのセット『ベア & G キューブ オーナメント』も限定発売される。
また、焼き菓子シリーズもホリデー仕様に一新。『ホリデー サブレショコラ』には、新作『ピスタチオ＆ラズベリー』が登場。フリーズドライラズベリーを練りこんだホワイトチョコガナッシュを、ピスタチオのサブレでサンドした鮮やかな一品だ。そのほか、ドーム バームクーヘンやラングドシャクッキーを詰め合わせた「ウィンター ベイクド アソートメント」、ラズベリーとピスタチオを彩ったクリスマス ガトーオショコラ」など、贈り物にも最適なラインアップがそろう。
販売期間は、チョコレートコレクションが2025年11月1日から12月25日まで。焼き菓子の一部は2026年1月7日まで販売予定だ。価格は「ブッシュ ド ノエル アソートメント」4粒入り1620円から。「ウィンター ベイクド アソートメント」や「ガトーオショコラ」なども用意され、さまざまなシーンに合わせたギフト選びが楽しめる。
雪景色をイメージしたパッケージやツリー型ボックスなど、冬のテーブルを彩る特別なコレクション。心温まるホリデーシーズンに、ゴディバならではのチョコレートの世界が広がる。
