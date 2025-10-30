モロゾフの“心躍るクリスマス”がスタート アドベントカレンダーや刺繍ポーチなど限定アイテムが勢ぞろい
街がきらめきはじめる季節、モロゾフから心まで甘くとろけるクリスマス限定スイーツが登場。サンタやトナカイのモチーフがかわいらしく並び、箱を開ける瞬間から幸せが広がるギフトにもぴったりな品揃え。販売期間は11月1日から12月25日までで、全国のモロゾフ店舗で取り扱う（一部店舗を除く）。
【写真】かわいい絵本をめくって楽しむ、心ときめくクリスマスチョコ
人気の『ホリデースイートカレンダー』（50個入・1944円）は、毎日ひとつずつ窓を開けてクリスマスを待つアドベントカレンダー仕様。チョコレートを楽しみながら、少しずつ特別な日を迎えるワクワク感を味わえる。
ブック型パッケージにチョコレートを詰めた『クリスマスブック』は、12個入り（702円）と18個入り（1080円）の2種を展開。キラめく冬の世界をイメージしたデザインで、ちょっとしたプレゼントにも最適だ。
刺繍入りポーチが目を引く『クリスマスポーチ』（990円）は、クリスマスベアやスノーマンなどのアップリケが付いたかわいい仕様。中にはミルクチョコレートとクランチチョコレートを詰め合わせた。
そのほか、ブーツ型マスコットが付いた『クリスマストゥリンキット』（赤・緑、各648円）や、クリスマスモチーフをあしらった『クリスマスプレーンチョコレート』（702円）、お酒不使用の『クリスマスファンシーチョコレート』（702円）など、子どもから大人まで楽しめるラインアップが揃う。
木の葉型クッキーにチョコをサンドした定番の『クリスマスファヤージュ』（702円）も限定パッケージで登場。さらに『クリスマスサプライズ』（各378円）は、クランチチョコやストロベリートリュフなどを詰めたお得なシリーズで、3袋セット（1080円）も販売される。
毎年人気のクリスマスシリーズは、デザイン・内容ともにリニューアルし、華やかさを増している。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなモロゾフのチョコレートで、2025年のクリスマスをより甘く彩りたい。
