指揮官が悲劇に見舞われた。J1清水は3日間のオフ明けの30日、静岡市内で練習を公開した。前日（29日）にぎっくり腰を発症したという秋葉忠宏監督（50）は練習用のポールを杖代わりに練習場に登場。現役時代と合わせて人生2度目のアクシデントに苦悶の表情を浮かべつつ「選手のケガを一身に背負ったので、これで選手はケガしないと思います」と苦笑いした。

“魔女の一撃”とも言われるぎっくり腰を発症したのは前日の29日だった。「自宅で洗濯物を干そうとしたら電気が走った。誰もいないから15分くらいベランダで倒れていた」と悲劇の瞬間を振り返った。

現在はコルセットなどで痛みを軽減しているという。この日の練習は約1時間半ほど行われたが、指揮官は時折カートに腰を掛けるなど、腰をいたわりながら選手たちを見守った。「（オフ明けで）緩んでケガするなと言おうとしたら俺がケガした。こうなるなという反面教師です」と話した。

ただ、来月9日のC大坂戦には完全復活の予定だ。「（今は）運動できないけど、2、3日すれば良くなると思う」と早期復帰にも意欲的だ。

前半戦はアウェーでC大坂に敗戦。リベンジマッチでぎっくり腰のままではいられない。「1週間あればガッツポーズも大丈夫だと思う」と勝利のパフォーマンスも予告していた。