¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡ÛÃæÅçÌ¤è½¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¡×¡¡¤«¤Ä¤ÆÀõÅÄ¿¿±û¤ËÆ´¤ì¤¿21ºÐ
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö½êÂ°¤Î7Áª¼ê¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò¤ÎÃæÅçÌ¤è½¡Ê¤Ê¤«¤·¤Þ¡¦¤ß¤ì¤¤¡¢21¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3´§¤Ëµ±¤¡¢º£Ç¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤â2´§¤òÃ£À®¤·¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡Êº£µ¨¤Î¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¡¢4Àï¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤â¥ê¥ì¡¼¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î½¬¤¤¤´¤È¤Ï¤½¤í¤Ð¤óÄøÅÙ¤Ç¡¢¸µ¡¹¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬¹¥¤¤ÇÀõÅÄ¿¿±û¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®³Ø4Ç¯¤Î»þ¤ËÃÏ¸µ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¬»³SSC¤Ç¶¥µ»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ë°¤À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¿Æ¤â¡Ö¤¹¤°Ë°¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¶î¤±°ú¤¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡£Éé¤±¤ë¤È²ù¤·¤µ¤¬Êç¤ê¡¢É¬»à¤ËÎý½¬¤·¤¿¡£Ãæ³Ø°Ê¹ß¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤ÎÊÆ¹ñ¹ç½É¤Ç³¤³°Áª¼ê¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿21ºÐ¡£¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£