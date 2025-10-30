サンマルクカフェ×キットカット初コラボ♡期間限定スイーツが登場！

サンマルクカフェとキットカットの夢の初コラボがついに実現♡2025年11月6日(木)から期間限定で、サクッと香ばしい「プレミアムチョコクロ」や濃厚チョコの「スムージー」、冬にぴったりの「ホットチョコ」など、チョコレート好きにはたまらない4商品が登場します。両ブランドのこだわりが詰まった特別なメニューで、寒い季節のブレイクタイムをもっと甘く、贅沢に楽しんでみませんか？

サンマルクカフェ×キットカットの限定スイーツ

今回のコラボで誕生したのは、チョコレートの魅力を余すところなく味わえる4つのメニュー。

「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT®」(390円)は、クロワッサン生地にプチサイズのキットカット2本を包み込み、外はサクッと中はとろける贅沢な仕上がり。

お得な5個入りBOX(1,750円)も登場し、手土産にもぴったりです。

「プレミアムスムージー Made with KITKAT®」(720円)は、まるで“飲むキットカット”。チョコソースをまとった濃厚スムージーの上には、キットカットがまるごと1本トッピングされています。

冬にぴったりのホット＆パフェメニューも登場♪

寒い季節にうれしい「プレミアムホットチョコ Made with KITKAT®」(620円)は、オリジナルチョコドリンクに生クリームを加えた濃厚な味わい。

トップにはベルギーチョコホイップとキットカットをトッピングし、飲むたびに変化するまろやかな甘さが魅力です。

さらに「プレミアムパフェ Made with KITKAT®」(720円)は、2本のキットカットを贅沢に使用。ベルギーチョコホイップや生チョコアイス、チョコソースを重ねた、まさにチョコづくしのデザートです♡

販売は2025年11月6日(木)～2026年1月8日(木)まで。期間中にぜひ味わって♪

SNSキャンペーンでギフトをGET♡

今回のコラボを記念して、サンマルクカフェでは2つのSNSキャンペーンを実施。

1つ目は「フォロー＆リポストキャンペーン」。

X(旧Twitter)で公式アカウント(@st_marc_cafe309)をフォローし、指定投稿をリポストすると、抽選で100名にサンマルクカフェeGift1,000円分が当たります。

2つ目は「#チョコクロで応援」キャンペーン。

Instagramで公式アカウント(@saint_marc_cafe_official)をフォローし、対象商品を撮影＆投稿すると、BRUNOトースターやキットカットギフトセットが抽選で当たります。

甘くて楽しいプレゼントチャンスもお見逃しなく♡

とろける甘さに包まれて、冬のご褒美タイムを♡

サンマルクカフェ×キットカットのコラボメニューは、寒い季節のひとときを華やかに彩る限定スイーツです。

サクッと香ばしいクロワッサンから濃厚なホットチョコまで、すべてに“チョコレート愛”が詰まったラインナップ。

頑張った自分へのご褒美に、甘くて幸せなひと口をどうぞ。全国のサンマルクカフェで、この冬だけの特別な味をぜひ堪能してみてください♪