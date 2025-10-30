俳優の夏帆と竹内涼真がダブル主演を務めるTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第3話が、無料配信動画サービス「TVer」と「TBS FREE」での総再生回数が442万回を突破しました（※）。第1話が396万回、第２話が407万回、第３話が442万回と右肩上がりの無料配信再生数。TBSドラマとしては『VIVANT』の第5話が記録した419万回を超え、各話の歴代1位となりました。

［※10月28日時点/TVer DATA MARKETINGにて算出（配信期間2025年10月21日（火）〜10月28日（火）］

また、第1話から第4話までの見どころをまとめた特別編の放送が決定。 “『じゃあ、あんたが作ってみろよ』化石男よ、愛を取り戻せ！SP”は11月2日（日）13時30分から放送予定です（関東ローカル）。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。

次回、第5話は11月4日（火）よる10時から放送予定です。



