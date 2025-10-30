【岐阜県】「食べ歩きとラーメン……」湯めぐりが楽しめる「飛騨高山温泉」の魅力とは？ グルメも充実
飛騨高山温泉は、岐阜県高山市に湧出する温泉で、城下町として栄えた古い街並みが残る「飛騨の小京都」高山の観光拠点に位置します。この温泉地は9つの源泉を持ち、宿ごとに異なる泉質を楽しむことができるのが魅力です。
北アルプスの雄大な山々に囲まれた自然あふれる環境の中で、歴史と趣を感じながら、ゆったりとした時間を過ごせます。
飛騨牛の串焼きやみたらしだんご、高山ラーメンといったご当地グルメも充実。さらに、宮川朝市や高山陣屋といった歴史ある観光名所も徒歩圏内にあり、温泉とともに高山の魅力を丸ごと味わえるのが特長です。
▼歴史的な街並みと風情
「古い街並みも一緒に観光出来るので」（30代女性／愛知県）」
「古い街並みや自然の美しさを楽しみながら、ゆっくりと過ごすことができる穴場的なスポット」（50代男性／大阪府）」
▼グルメの魅力
「有名どころかもしれないが、飛騨高山は食べ歩きやラーメンもおいしく非常にいい」（20代女性／兵庫県）」
「海外の方に聞く、日本で行きたいところのランキングで飛騨高山は上位と知名度が高い。各宿、趣向を凝らした飛騨牛のお料理も食べられる」（40代女性／群馬県）」
▼避暑にも最適
「夏の露天風呂からの景色が素晴らしいから」（30代男性／群馬県）」
「風情ある建物と山々に囲まれている温泉に行きたいから」（30代女性／神奈川県）」
▼新幹線＋特急
東京駅から北陸新幹線「かがやき」などを利用すれば、富山駅までは最速で約2時間5分〜2時間15分です。富山駅でJR高山本線の特急「ワイドビューひだ」に乗り換え、高山駅までは約1時間30分。乗り換え時間を含まない合計の移動時間は、最短で3時間40分程度が目安です。
なお、東海道新幹線を利用して名古屋駅を経由するルートもあり、この場合の所要時間はおおよそ4時間10分〜50分程度となります。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「飛騨高山温泉」周辺には何がある？飛騨高山温泉の大きな魅力は、風情あふれる「古い町並」にあります。江戸時代の面影を残す商家が建ち並ぶ通りには、酒屋や土産店、飲食店が軒を連ね、散策や食べ歩きを楽しむことができます。
「飛騨高山は食べ歩きやラーメンもおいしく非常にいい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
【アクセス】新幹線＋特急で約3時間40分飛騨高山温泉へは、新幹線と特急を乗り継いでアクセスするのが最も速い方法です。
