¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬½é²ó¡¢àÄ¶ÃÙµåá¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡2»à¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¤Ø¤Î2µåÌÜ¡¢ÂçÃÝ¤ÎÅêµå¤Ï»³¤Ê¤ê¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¡¢68¥¥í¤ò·×Â¬¡£¹â¤á¤Ë³°¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ëµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤È¤Ê¤ê¡¢³°³Ñ140¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ïºå¿ÀÂ¼¾åðó¼ù¤¬ËÒ¸¶ÂçÀ®¤Ø59¥¥í¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£