¡Ö¤½¤½¤ì¤Ï¥ä¥Ù¥§¤Ã¤Æ¡×ºÊ¤ÏÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¡Ä36ºÐÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤°»°¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¡×¥Õ¥¡¥ó¾×·â
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ç¯²¼½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿36ºÐÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLVFashion¡×¡ÖLVWatches¡×¡ÖLVFineJewelry¡×¤È¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSafari 12·î¹æ¡×(ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ)¤Ç¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤²£´é¤òÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿´Â¡»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¥ä¥Ù¥§¤Ã¤Æ ¥Þ¥Â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ç¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°»°¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ(33)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£