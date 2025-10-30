ÆÍÁ³¤ÎÅÅ·âÊó¹ð¤ÇÏÃÂê¡Äàµ´ÌÇ¤Î¿Ïá½Ð±é¤Î37ºÐ¿Íµ¤À¼Í¥àÂè1»Ò½Ð»ºá¤ËÈ¿¶Á¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤Þ¤ì¤Æ¡×
¡Öº£¤«¤éÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¼Í¥¡Ä¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿37ºÐÀ¼Í¥¤¬X¤ÇÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·½ËÊ¡¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»öÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¾åÀÅ¹á¡£
¡¡¡Ö»º¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î»ºÀ¼¤¬²Ä°¦¤¯¤Æº£¤«¤éÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬½ù¡¹¤ËÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ª¸«¼õ¤±¤¹¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡ÀÐ¾å¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ì¤¤¿¤·THE ANIMATION¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÌø¹¸Ê¿¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òº£Ç¯6·î¤ËÅÅ·âÊó¹ð¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢²»Ãì¡¦±§¿ñÅ·¸µ¤Î3¿Í¤ÎºÊ¤Î1¿Í¡Ö¤Þ¤¤ò¡×¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£