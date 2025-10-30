¡Öº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤é31Ç¯...¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬É×¡¦ÉðË¤ÈÅÐ¾ì¤·¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡×
Å·Á³¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡1994Ç¯·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢ÍâÇ¯JRAµ³¼ê¡¦ÉðË¤È·ëº§¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬É×ÉØ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜÆâÄ£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖÎáÏÂ7Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÀÖºä¸æ±ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±àÍ·²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢10·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±àÍ·²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤Î¡Ö½©¤Î±àÍ·²ñ¡×¤Ç¹ÄÂ²Êý¤¬¡¢É×ÉØ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿ÉðË¤ÈºÊ¤Îº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¤´´¿ÃÌ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÃåÊª»Ñ¤Ç¡¢²£´é¤È¸å¤í»Ñ¤«¤é¤âÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Öº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤º¤ËåºÎï¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¤è¤Í¡£ ÉðË¤´É×ºÊ¤ÏÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤Ê¤¡ ¤ªÃåÊª»Ñ¤âÈþ¤·¤¤♡¡×¡Ö¤Û¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤Æ¡¢Í¥Èþ¤Ê±üÍÍ¤Ö¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£ ¤ª¼ã¤¤º¢¤ÏÍÅÀº¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ä¡Ä¡×¡Öº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¡¢µ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Öµ¤Ê¬¤ÏÌ¾ÃµÄå¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ì¥¿¡¼¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢Å·Á³¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á³èÌö¡£94Ç¯12·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢95Ç¯¤ËÉð¤È·ëº§¤·¤¿¡£