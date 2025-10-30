「売却して最高のストライカーを獲得すべき」マドリーやバルサでプレーした往年の名手がヴィニシウスを批判！「彼の振る舞いは好きじゃない」
現地時間10月26日のラ・リーガ10節、レアル・マドリーとバルセロナの“エル・クラシコ”がサンティアゴ・ベルナベウで行なわれ、ホームのマドリーが２−１で勝利した。 試合後にはラミネ・ヤマルとダニエル・カルバハルの言い争いをきっかけに小競り合いが起こったが、試合中にもマドリー側でひと悶着があった 72分にヴィニシウス・ジュニオールが交代を命じられると、納得がいかずに大激怒。不満をあらわにしながらピッチを後にすると、ベンチに戻らずそのままロッカールームへと直行したのだ。 その後はチームスタッフに説得されてベンチに戻ったものの、この行動が大きな波紋を広げることに。現地ではヴィニシウスの退団騒動まで持ち上がるなど、大きな議論の的となっている。 そんな中、ヴィニシウスについて口を開いたのが、レアル・マドリーやベティスで活躍し、2000〜02年にはバルセロナにも在籍した元スペイン代表FWのアルフォンソ・ペレスだ。
アルフォンソ・ペレスは現地のメディア番組『エル・カフェリート』の中で、「ヴィニシウスには納得していない。反対の意見もあるかもしれないが、私なら彼を売却してセンターフォワードを獲得していただろう。いまのレアル・マドリーには、絶対にセンターフォワードが必要なんだ」と語った。 続けて「ヴィニシウスのピッチ上での振る舞いが好きじゃない。彼にとっても、レアル・マドリーにとっても良くないと思う。申し訳ないが、世界最高のセンターフォワードを獲得するために彼を売却すべきだった。現時点で、最高の得点力を持っているのは（アーリング）ハーランドだ」と指摘している。 たしかに、現在のマドリーでCFを務めるキリアン・エムバペは、左サイドに流れてプレーする傾向があり、ヴィニシウスとポジションが被ってノッキングを起こす場面も少なくなかった。そのため、純粋なCFの獲得に動いても不思議はないだろう。 29日、ヴィニシウスは自身のXで、交代時に見せたリアクションについて謝罪した。しかし、声明の中ではサポーターやチームメイト、クラブ、会長について謝罪すると強調した一方で、シャビ・アロンソ監督に対する直接の言及はなかった。 一部では、ヴィニシウスとシャビ・アロンソの関係は修復不可能と報じるメディアもあるが、はたしてこの問題はどのような収束を迎えるのだろうか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
