全国で相次ぐクマの被害。石川県内でも連日、目撃情報が入っています。ことしはエサとなるブナが大凶作となっており、冬眠前のこの時期、人里への出没に注意が必要です。

30日も寄せられたクマの目撃情報。



重盛 友登 記者：

「能美市内の現場に来ています。こちらにはクマの足跡が残されていまして、足跡の先にある神社の茂みへと逃げていったということです」



現場には足跡とみられる痕跡が…

30日朝6時過ぎ、石川県能美市牛島町の住宅地では、民家の庭先で1メートルほどのクマ1頭が目撃されました。



目撃した男性は「襲われるかと思い車庫に避難した」と話していて、その後、クマは神社の茂みへと走り去ったということです。



今月に入りクマの出没は増え続け…

白山市の白山比竎神社では、今月22日に表参道にクマが出没し、一時立ち入り禁止となりました。



七五三シーズンに多くの参拝客でにぎわう境内には、さまざまな対策が取られていました。



白山比竎神社禰宜・田中 天善 さん：

「こちらが神社の自作で、クマ注意と英語の表記をさせていただいて」



クマの出没を受け、外国人向けに張り紙を設置。

さらに、こんな対策も…



白山比竎神社禰宜・田中 天善 さん：

「雅楽の『越天楽』という曲を流しています。クマよけの鈴が効果的だというふうなこともあって、じゃあ、比竎神社にふさわしいものは何だろうということで」

参拝客の多い時間帯にあわせて音楽を流し、クマを寄せ付けないようにしているということです。



そして、参拝客も…



参拝客：

「いつも春先に山に持って行くもんですから。これ(鈴)をきょうは持って行こうかと」

エサとなるブナの作付状況が大凶作となったことし、石川県内のクマの目撃情報は、これまでに276件と過去4番目に多くなっています。



ただ、同じく大凶作だった2020年の同時期と比べると、目撃件数は半分程度に収まっています。



ブナが”大凶作”の年としては、出没が少ない理由について専門家は…

石川県立大学生物資源環境学部・大井 徹 特任教授：

「石川県内ではミズナラは豊作、コナラは並作で、山の中にはある程度、クマの餌がある状態になっています。そのため、出没数が抑えられているという状況です」



しかし、作柄に関わらず、人里への出没には警戒が必要だということです。

石川県立大学生物資源環境学部・大井 徹 特任教授：

「山の木の実の作柄にかかわらず、クマは常に人間の生活圏のすぐそばに定着して、生活しているというような状況に今なっています。秋というのは越冬準備のためにクマの食欲が増進する時期です。人間の過食症のような状態になっています。食べても食べてもお腹が空いている状態。そのためにエサがあるところには、どんなところでも出没する可能性があります」

大井教授は、家や農地に生ごみを放置しないことや、隠れ場所になるやぶの伐採、車庫や倉庫の戸締りを徹底するなどの注意を呼び掛けています。