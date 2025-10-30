１０月２１日午前２時半ごろ、壁に横付けした１台のトラック。



降りてきたのは目出し帽をかぶった３人組です。



３人はトラックの屋根の上にのぼり、荷台に次々と何かを乗せていきます。



アルミでできたタイヤホイールです。



途中で防犯カメラに気付くと、自分たちが写らないように角度を変えました。



被害があったのは、北海道北広島市西の里の国道２７４号に面する、金属などの買い取り会社です。

（向山記者）「犯行に及んだ３人組は、壁の外側に軽トラックをとめて、荷台にのぼって盗んだということです」



盗まれたのはタイヤホイールおよそ３５０本。



被害額は９０万円にのぼるとみられています。

（南樽貿易 邸礼南社長）「２箱でだいたい２.５トンくらい。ホイールがまだ売れていないなら返してほしい、うちのものだから」



防犯カメラには３人が何度も現場を出入りする様子が映っていました。



午前３時すぎ、再び現場に戻ってくるとー



その後もおよそ１０分間隔で６回にわたって出入りし、慣れた手つきで盗みを繰り返しました。



なぜ、タイヤホイールが狙われたのでしょうか。



（南樽貿易 邸礼南社長）「今(アルミの)値段が上がっている。盗まれた分もなくなって、利益もなくなって大変」

アルミの値段は高騰が続いています。



５年前と比べ、１キログラムあたりの値段はおよそ２倍に。



高く売買されることが盗まれた背景にあるとみられています。



（南樽貿易 邸礼南社長）「泥棒に１回話したい。なんで、仕事すればいいじゃないかな、泥棒するの意味ないじゃない」



警察は窃盗事件として３人の行方を追っています。