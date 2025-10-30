『Venue101』“101回目”は生放送スペシャル INI、NiziU、Number_i、日向坂46らがライブやトーク、VTR出演で盛り上げる
NHKの音楽番組『Venue101』が、レギュラー放送“101回目”を迎えることを記念して、特別番組『Venue101「101回 大感謝SP」』を11月8日午後11時から45分拡大版で生放送する。
番組は2022年4月にスタートし、濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花をMCに迎えて、毎週土曜の夜に人気アーティストのライブを生中継してきた。今回のスペシャルでは、これまで支えてきた視聴者やアーティストへの感謝の気持ちを込めて、名場面集や視聴者リクエスト企画を交えた特別編成が予定されている。
スタジオパフォーマンスには4組のアーティストが登場。INIは「Present」、KiiiKiiiは「I DO ME」、NiziUは「▽Emotion（▽＝ハートマーク）」、マカロニえんぴつは「ハナ」を披露する。INI、NiziU、マカロニえんぴつはトークにも参加し、番組への思い出を語り、初出演となる韓国発の5人組ガールズグループ・KiiiKiiiは、注目の若手アーティストを紹介するコーナー「COMING UP」に登場する。
さらに、視聴者から「もう一度見たいライブパフォーマンス」を番組公式ホームページで募集。これまで『Venue101』および特番『Venue101 EXTRA』で披露された373曲の中から選ばれた思い出のパフォーマンスも紹介される。
VTRでは、番組でテレビ初出演を果たしたNumber_iや、2023年5月に初出演したIVE・ガウルが登場し、番組から感謝のメッセージが届けられる。加えて、日向坂46もトークゲストとして出演し、これまでの出演回を振り返る。
また、番組発のユニット“ハマいく”（濱家隆一＆生田絵梨花）の活躍も特集。紅白歌合戦で披露した「ビートDEトーヒ」や、『FNS鬼レンチャン歌謡祭』での「love10」など、その軌跡を振り返る。
■放送予定
11月8日（土）後11：00〜後11：45＜NHK総合＞
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
