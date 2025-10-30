57歳・山本圭壱、“愛車トラブル”を報告 雑な扱い方に「皆さんの目が冷たい、もうやめろ、と」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）が、30日までに自身のYouTubeチャンネル「極楽とんぼ山本圭壱 けいちょんチャンネル」を更新。愛車がトラブルに見舞われたことを報告した。
【動画】愛車手放す？57歳・山本圭壱、“愛車トラブル”の一部始終
この日は真っ暗な道路の片隅で動画がスタート。ノッチ夫妻、武田真治、平嶋夏海とのツーリングも、山本のバイクが不調を訴え、ツーリングが終了。山本が修理業者を待つ中、武田、平嶋、ノッチ夫妻が先に帰京した。その様子に「帰るかなー」と不満げだった。
バイクの不調は、走行中に初めて聞く異音。ノッチにやめた方がいい促され、走行をやめたという。撮影スタッフに「バイク卒業じゃないですか？」と聞かれると、「その可能性も出てきました」と否定しなかった。
山本は、2023年11月にバイクが納車され、冬でも積極的に乗っていた。ところが今年、暑い時期はバイクに乗らず、涼しくなった10月にようやく重い腰を上げたのだが、これが今年3度目のツーリングだった。山本は「何回もガソリンついでないんです」といい、丸2年の所有期間でざっくり500キロしか乗っていないと説明。
また、過去にもバッテリーのオンオフ切り替えをしなかったり、チョークを引いたまま走ったり、サブタンクとメインタンクの切り替えを忘れ、サブタンクで走るなど、自身の扱い方が悪かったことを説明した。続けて山本は「ここでまた立ち上がらないと、起き上がらないと」と言いながら「皆さんの目が冷たい、もうやめろ、と」と追い込まれていることを告白。
その後、バイク修理業者が到着し「エンジンではない」「ブレーキではない」と言いながら、原因は特定できず。山本は「車検も（修理と）一緒にお願いします」と頼み、車に積まれた“愛車”を見送った。
