木梨憲武、とんねるず＆森光子さんが表紙の雑誌などお宝グッズにファン歓喜「なんだかワクワクします」「すごいですね〜」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が30日、自身のインスタグラムを更新。過去に表紙を飾った雑誌など、貴重な品を複数公開した。
【写真】「懐かしい」とんねるず＆森光子さんが表紙の『TVガイド」
木梨は「昔をいろいろ思い出すインフルエンサッサ！とんねるず方面!!ワンフー＆世代がらんじゃってるんだからしょうがない!!」（原文ママ）とつづり、“お宝な品”をアップ。
とんねるずの2人と森光子さんが表紙を飾った『TVガイド』、「1991年日本歌謡大賞」と書かれたトロフィー、『笑っていいとも！』（フジテレビ系）の「とんねるず」と書かれたネームプレートなど、希少なアイテムを惜しみなく披露している。
昔を思い出させるアイテムに、投稿には「お宝ですね」「タカさん、ノリさん、若い！森光子さん、お綺麗です」「いいとものネーム残ってるのすごいですね〜 昭和の匂いがするものは、なんだかワクワクしますw」「懐かしいお宝ザクザク」などの反響が寄せられていた。
