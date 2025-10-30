タレントの磯野貴理子さんが、自身のインスタグラムを更新。秋の岩山からの絶景を投稿しています。



【写真を見る】【 磯野貴理子 】岩に挟まれ危機一髪？ 標高2,000m超の岩山に登頂 「山はもう冬」つららも報告



磯野さんは「山梨県の瑞牆山（みずがきやま）に登ってきました」とテキスト。1枚目には、紅葉する森の向こう側に大きくそびえ立つ岩山の写真を投稿し、「この山は岩が多くて、頂上まで岩！」と伝えています。







磯野さんは、大きな岩の割れ目に挟まったような格好で驚き半分おどけ半分のようなポーズを投稿。そして登頂した証の山頂標識を撮影し「山頂からの富士山」も投稿しています。







磯野さんは山頂周辺と思われる場所に立つ写真と共に「岩場を登るのに、ゴム軍手が役に立ちました」と現場ならではの実感を伝え、それと共に「山頂直下に出来ていた、つらら」の写真も投稿。「山はもう冬が来てました」と、急な季節の移り変わりを伝えています。







フォロワーからは「熊には十分気をつけて」という気遣いや「岩の割れ目に貴理子」「挟まれ貴理子カワイイ」「素敵な写真をありがとうございます」「瑞牆山は結構なレベルですよね！」など、共感や感嘆の声が多数届いています。

【担当：芸能情報ステーション】