È¯Ãí¤·¤¿¶ÈÌ³¤¬Ì¤´°Î»¤Î¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷ÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¸©ÅÚÌÚ»öÌ³½ê¿¦°÷¤Ë²ü¹ð¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñ¤ÎÊä½õ»ö¶È¤Ç¶ÈÌ³¤¬´°Î»¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼õÃí¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷ÎÁ¶â¤ÎÁ´³Û¡¦Ìó590Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Åö¿¦°÷¤Ê¤É¤ò²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©¤ÎÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤¬2023Ç¯ÅÙ¡¢¸©Æâ¤Îº½ËÉ¥À¥à²þÃÛ¹©»ö¤Ç±áÄé¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÑÃÏÇã¼ý¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂ¬ÎÌÄ´ºº¤òÈ¯Ãí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¯ÅÙËö¤Ë¼õÃí¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ËÄ´ºº¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Î²ÝÄ¹¤¬½èÍý¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¶È¼Ô¤Ë¸åÆüÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸¡ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢°ÑÂ÷ÎÁ¤ÎÁ´³Û¡¦Ìó590Ëü±ß¤ò»ö¶È¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¸©¤Ï¡¢¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Î2³¬¤ÎÁë¤«¤éÌ¤½¢³Ø»ù¤Î»Ò¤É¤â¤ò³°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤ÎÅÚÌÚÉô¤ÎÀìÌç°÷¤ò²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£