アジア株 総じて下落、上海株は反落 アジア株 総じて下落、上海株は反落

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:38現在

香港ハンセン指数 26282.69（-63.45 -0.24%）

中国上海総合指数 3986.90（-29.43 -0.73%）

台湾加権指数 28287.53（-7.21 -0.03%）

韓国総合株価指数 4086.89（+5.74 +0.14%）

豪ＡＳＸ２００指数 8885.50（-40.66 -0.46%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84456.94（-540.19 -0.64%）



３０日のアジア株は総じて下落。上海株は反落。米中首脳会談という重要イベントを通過したことで、材料出尽くし感から利益確定の売りなどに押された。前日に１０年３か月ぶりに４０００の節目を回復したものの、きょうは同節目を割り込んだ。他市場もおおむね軟調な推移を見せた。



上海総合指数は反落。石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、太陽光エネルギー関連メーカーの隆基緑能科技が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続落。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）が買われる一方で、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行が買われる一方で、補聴器メーカーのコクレア、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、物流サービスのブランブルズ、石油製品メーカーのアンポルが売られた。

外部サイト