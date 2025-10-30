ユーロ圏　１０年債利回り格差　小幅縮小、仏７８、伊７７ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.644
フランス　　　3.428（+78）
イタリア　　　3.412（+77）
スペイン　　　3.161（+52）
オランダ　　　2.797（+15）
ギリシャ　　　3.284（+64）
ポルトガル　　　3.017（+37）
ベルギー　　　3.183（+54）
オーストリア　2.942（+30）
アイルランド　2.882（+24）
フィンランド　3.011（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）