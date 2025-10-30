ユーロ圏 １０年債利回り格差 小幅縮小、仏７８、伊７７ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.644
フランス 3.428（+78）
イタリア 3.412（+77）
スペイン 3.161（+52）
オランダ 2.797（+15）
ギリシャ 3.284（+64）
ポルトガル 3.017（+37）
ベルギー 3.183（+54）
オーストリア 2.942（+30）
アイルランド 2.882（+24）
フィンランド 3.011（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
