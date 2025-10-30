11月4日23時59分まで開催中のAmazon「スマイルSALE」では、サンディスクのポータブルSSDや、ウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクなどがセール価格で販売されている。10月30日17時に編集部が確認したところ、サンディスクのポータブルSSDは、容量1ATBで、読み出し最大800MB/sの「SDSSDE30-1T00-GH26」が16％ OFFの13,889円だった。

USB3.2 Gen2対応で読み出し最大1,050MB/sの1TB「SDSSDE61-1T00-GH25」は10％ OFFの17,889円。そのほか読み出し最大1,000MB/sで容量8TBのモデル「SDSSDT40-8T00-NA25」や、USB4対応で読み出し最大3,800MB/sの2TB「SDSSDE82-2T00-GH25」などもセール対象となっている。

そのほかUSBメモリやSDカード、microSDカードもセール中。

ウエスタンデジタルでは3.5インチの内蔵HDDで、WD Blueの10TB「WD100EAGZ-AJP」が33,180円、WD Red Plusの6TB「WD60EFAX-AJP」が24,080円、業界最大容量を謳う、My Passportの6TBポータブルHDD「WDBR9S0060BBK-WESN」が27,880円で販売中。

またウエスタンデジタルでは、PlayStation 5公式ライセンスのヒートシンク付きM.2 SSD 4TB「WD_Black SN850P」も5％ OFFの51,444円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください