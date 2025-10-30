モデルでタレントのRIKACO（59）が30日、自身のインスタグラムを更新。1年がかりで取り組んだ歯列矯正を終えたことを報告した。

「こんな顔でごめんなさい」と歯科医院で口を大きく開けている自身の画像をアップ。「でもね 嬉しくてー 長年下の歯並びが悪くて悩みだったの 60歳までに治したくて！1年がかりでインビザライン！透明のカバーを1週間ごとに取り替えて歯並びを調整していく矯正！苦労もあったけどほんとにやってよかったと思う」と矯正を終えた歯並びを披露するショットも投稿した。

「インビザライン」とは透明なマウスピースを使用する矯正方法。RIKACOは「何が1番大変だったかって言うとご飯を食べてる時以外は、透明のカバーをリテーナーをずっとつけ続けるってこと！ご飯を食べた後はすぐに歯ブラシとフロス！でまたリテーナーと言う1年間の生活」と振り返った。

来年3月に60歳の誕生日を迎えるが、「60過ぎたらもっと歯並び悪くなりそうだったから 今後の20年自分の歯でしっかりと生活したくて頑張りました」と矯正にチャレンジした理由を明かす。「歯並びは清潔感にも繋がるから！大切な事だなーと！清潔感のあるシニアを目指して努力した事！なりたい自分にまたひとつ進めた！」と前向きにつづった。

フォロワーからは「キレイ スマイルが素敵になりますね」「いくつになっても努力で綺麗を維持＋高めていくりかこさん素敵」「ビフォーアフターが見たいです」などのコメントが届いている。