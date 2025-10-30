Á´Ãæ¡¢28Ç¯¤Þ¤Ç»þ´üÊÑ¹¹º¤Æñ¡¡Î¦Ï¢¤Ë²óÅú¡¢²ñÃÌ¼Â¤é¤º
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÅÄºêÇîÆ»ÀìÌ³Íý»ö¤Ï30Æü¡¢¹ó½ë²¼¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á³«ºÅ»þ´ü°Ü¹Ô¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ºÅÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2028Ç¯Âç²ñ¤Þ¤Ç¡ÖÊÑ¹¹¤¬º¤Æñ¡×¤È¤Î²óÅú¤¬ÆüËÜÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡ÊÆüËÜÃæÂÎÏ¢¡Ë¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î¦Ï¢¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ8·î¤ËÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤ò¤·¤¿Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡ÊÁ´¹ñ¹âÂÎÏ¢¡Ë¡¢ÆüËÜÃæÂÎÏ¢¤È¤Î3¼Ô²ñµÄ¤òº£·îÃæ½Ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£6·î³«ºÅ°Æ¤ò¼´¤ËÄó¼¨¤·¡¢Á´¹ñ¹âÂÎÏ¢¤Ë¤âºÆ¹Í¤òÂ¥¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¸þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄºêÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Þ¤À¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É¬¤º°ìÃ×ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£