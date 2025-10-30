作家・三島由紀夫の生涯と芸術を題材にした１９８５年の映画「ＭＩＳＨＩＭＡ」（ポール・シュレイダー監督）が３０日、完成から４０年を経て、開催中の第３８回東京国際映画祭で日本初上映を果たした。

同作は、シュレイダー監督や主演の緒形拳さんをはじめ、アメリカと日本の才能が結集して日本で撮影。三島が７０年１１月２５日に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決に至るまでの軌跡が、幼少期からの伝記的エピソードや、三島の小説に基づく三つの劇中劇とともに描かれる。音楽は、現代音楽の巨匠フィリップ・グラスさん、製作総指揮は、フランシス・フォード・コッポラとジョージ・ルーカスの両氏が務めた。

８５年の仏カンヌ国際映画祭で芸術貢献賞を受賞するなど、国際的な評価を得ながらも日本では劇場公開されずにいたとあって、今回の初上映は大きな注目を集め、チケットは販売開始から１５分ほどで完売していた。

東京・有楽町のヒューリックホール東京で行われた３０日の上映には、現在７９歳のシュレイダー監督も来日して参加し、上映前、同作に携わった山本又一朗（製作）、アラン・プール（アソシエイトプロデューサー）両氏とともに登壇。観客から拍手を浴びた。出演者のうち、永島敏行さんや萬田久子さんらも会場に姿を見せた。

「今回日本に戻ってこられて非常にうれしいと思います。撮影中、私の娘がここで生まれました。１９８４年の元日のことです」とシュレイダー監督。「いつかはこの日が来る（上映が実現できる）と信じていましたが、生きて迎えられるかはわからなかった」とも語った。

また、プール氏は、「今日のジャパンプレミアが実現できたのは本当に光栄」と語るとともに、「『ＭＩＳＨＩＭＡ』チームの本当に重要なコラボレーターで既に亡くなられた方々に感謝を申し上げたい」として、トム・ラディ（プロデューサー）、レナード・シュレイダー（シナリオライター）、チエコ・シュレイダー（シナリオライター）、石岡瑛子（美術デザイナー）、ジョン・ベイリー（撮影監督）、そして、緒形や坂東八十助、左幸子、李礼仙、池辺良、笠智衆といった俳優陣の名前を列挙。４０年の時の流れを感じさせた。

シュレイダー監督らは観客とともに作品を鑑賞。上映後、観客の拍手が続く中、手をあげてあいさつをしながら会場を後にした。