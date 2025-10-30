¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÂè2ÏÃ¡¢¾×·â¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡ªºÇ¸å26ÉÃ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¡ª¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¾×·â¼õ¤±¤Æ¤ë¡×
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤¬ºÆ¤Ó¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤ËÆ³¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÊ¸ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È26ÉÃ¡¢°ìµ¤¤Ë¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬Ë¬¤ì¡Ä¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè2ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¡¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤¬¡Ö²è²È¤ÎÀéÅÄ¼é¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀéÅÄ¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤Ï¤¸¤Ä¤Ïµ¶Êª¤Î³¨²è¤òÇä¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀéÅÄ¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò»ß¤á¡¢Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¡£
Ê¸ÂÀ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÀéÅÄ¼é¤Ï²è²È¤È¤·¤Æ°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤È¡¢Âè1ÏÃ¤ËÂ³¤Ì¤Íè¤òÍ½´ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®·ë²Ì¤¬ÆÏ¤¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢ÀéÅÄ¤¬Ä¹¤¤¡È°ìÀ¸¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç²è²È¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«À®¤·¿ë¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÛÁü¤·´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤«¤±¤¿ÀéÅÄ¤òµß¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ÇÂè2ÏÃ¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡¢¾ìÌÌ¤ÏÀéÅÄ¥µ¥¤¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
ÀéÅÄ¤¬¼Ö¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤¤¤ËÉ÷¤Ç¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èà¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ø¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¾×ÆÍ²»¤È¤È¤â¤ËÂè2ÏÃ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¡Ö¡È°ìÀ¸¡É¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¹ç¤¤¡¢»þ´Ö´¶³Ð¤Þ¤Ç¤â¤¬¤È¤Ä¤¼¤óÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¶Ã¤¤ÎËë°ú¤¡¢¾×·â¤Î¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸³«¤ËSNS¾å¤Ï¡ÖÌîÌÚ°¡µª»ÒÀá¤¤¿¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¾×·â¼õ¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¥³¥á¥Ç¥£¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¸«¤»»Ï¤á¤¿ËÜºî¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿2018Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¤ÎºîÉÊ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ÈÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌç¤É¤Á¤é¤âÌîÌÚ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
º£ºî¤âÌîÌÚ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤ä±£¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£