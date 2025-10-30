W杯8強入りのリトルなでしこ…コロンビア指揮官が完敗認める「日本は最初から最後まで素晴らしいチームだった」
[10.29 U-17女子W杯 日本 4-0 コロンビア]
U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は29日、U-17女子ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でコロンビアを4-0で撃破。11月2日の準々決勝で北朝鮮と対戦する。
前半10分にFW大野羽愛がミドルシュートで先制点を決めると、22分にMF福島望愛がクロスに合わせて4試合連続ゴールとなるチーム2点目を沈める。43分にはFW中村心乃葉が3点目を挙げ、後半12分には福島が大会5点目となるダメ押しゴールを決めた。
コロンビアのシュート2本に対し、日本は20本のシュートと圧倒した。『FIFA.com』によると、コロンビアのカルロス・パニアグア監督は「もちろん悔しいですが、全体的にはポジティブな気持ちで終えています」と今大会で手にした経験値に手応えを感じつつ、「今日の試合では相手が明らかに上回っていました。日本は最初から最後まで素晴らしいチームでした」と勝者を手放しに称賛した。
チーム3点目を挙げた中村は「最近はあまり調子が良くなかったのですが、今日は自分らしいプレーができたと思います」と力を込める。「自分たちのスタイルで、ボールをつなぎながら日本らしいサッカーができた試合でした」と手応えを口にした。
白井貞義監督は「コロンビアはとても強いチームでしたが、私たちもそれ以上にしっかり準備を重ねてきました。その努力が今日の勝利につながったと思います」と胸を張る。「コロンビアはいつも粘り強く戦うチームですし、次に対戦する北朝鮮も非常に手強い相手です。それでも、日本らしい素晴らしいサッカーを見せて、その挑戦を乗り越えたいと思います」。過去3大会連続の8強敗退を乗り越えるべく、大一番に目を向けていた。
