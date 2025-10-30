2024年8月の“騒動”で表舞台から姿を消したタレントのフワちゃん。いまだ活動休止が続くなか、芸人たちが語った“絶賛エピソード”が思わぬ波紋を呼んでいる。

発端になったのは、10月28日に放送されたバラエティ番組『クロナダル』（テレビ朝日系）。「安田大サーカス」のクロちゃんと「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルによる同番組は、芸人だけの楽屋トークを定点観察する内容だが、この日はフワちゃんが話題にあがった。

「とろサーモンの久保田かずのぶさん、お見送り芸人しんいちさん、モグライダーのともしげさんがゲスト出演しました。番組内で、ナダルさんが『フワちゃんって、テレビであんな感じで出てはりましたけど、ほんまはめっちゃ律儀な人っていうイメージやって、僕は』と話しました。続けて、しんいちさんも『意外とちゃんとしてんのよ』と同調していたのです。しんいちさんはフワちゃんと親交が深く、最近一緒に食事したことも明かしていました」（スポーツ紙記者）

“フワちゃんトーク”の一部は、放送前日の27日に番組の公式Xの予告動画でも公開されたが、Xでは、

《視聴者はテレビで見てるのがその人って認識してるんやから裏で律儀とか言われても知ったこっちゃないんよ》

《芸能人の裏がどうとか戻ってくる理由にならねぇよ》

《フワちゃんはほんとに戻って来て欲しくない》

など、反発する声があがっている。ナダルは「律儀な人」と称したが、やはり一連の騒動で疑問を持たれたようだ。

「フワちゃんは年長者にタメ口で話したり、遅刻を繰り返す破天荒なキャラクターが認知されつつも、厳しく見る向きもあったのです。2024年8月にXでやす子さんに対して、《おまえは偉くないので、死んでくださーい》と投稿したことが決定打となり、SNSで大炎上することになりました。

以前から、フワちゃんと親交のある芸人が、楽屋裏では礼儀正しい一面があることを話していたので、今回も“いい人エピソード”を披露したのでしょう。ただ、不適切な発言で活動休止になった彼女を絶賛することに違和感を覚える人もいたのだと思われます」（芸能記者）

騒動前は多くのバラエティ番組で引っ張りだこだったフワちゃんだが、活動休止から1年経っても表舞台には戻れていない。ただ、周囲の反応には、変化が起きている。

「一時期、フワちゃんの名前を出すのは“タブー”に近い状態でした。ただ、8月ごろから、指原莉乃さんや伊集院光さん、シソンヌの長谷川忍さんなど、フワちゃんと親交のあるタレントが、YouTubeやテレビで彼女の名前を出したり、復帰を望むような発言が増えているのです。

今回の『クロナダル』で、しんいちさんは、フワちゃんと食事した際、『はよ戻ってきてくれよ』と言ったところ、フワちゃんは『やりたいけど、使ってくれるところあるかな？』と意欲を見せていたことを明かしました。ただ、芸能界の歓迎ムードとは裏腹に、いまも不信感を抱く向きは多いようです」（同前）

地上波で見られる日は来るか。