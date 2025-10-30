卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は30日、男子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同25位の宇田幸矢（協和キリン）と対戦する。

前週のWTTシリーズで準優勝を果たした張本智。全日本王者の実績を持つサウスポーとの同士討ちに臨む。

■前週のロンドンでは準V

張本智は、前週の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で決勝に進出。ダン・チウ（ドイツ）に敗れたものの、準優勝を飾った。今大会は、王楚欽と林詩棟という中国のトップ選手が出場を回避しており、第2シードの張本智は優勝を視界に入れている。

そんな張本智の初戦で立ちはだかるのが宇田。張本智は2018年と24年の全日本選手権を制しており、宇田も20年大会の優勝者。ともに国内屈指の実力者同士による顔合わせとなる。

国際大会での両者の対戦成績は、張本智の3戦3勝。昨年のモンペリエ大会でも1回戦で対戦し、張本智がストレート勝ち。そのまま決勝まで勝ち上がり、準優勝を果たしている。

一方の宇田も、9月の「チャイナ・スマッシュ」で林繇儒（台湾）やトルルス・モーレゴード（スウェーデン）といった五輪メダリストを破ってベスト8入り。好調を維持する中で迎える一戦だけに、日本のエース・張本智にどう挑むかが注目される。

優勝候補の一角を占める張本智が、2年連続で宇田と初戦で対戦することとなった。しのぎを削ってきた24歳のサウスポーとの同士討ちで、どのような戦いを見せるか注目される。