主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 465( 465)
TOPIX先物 12月限 26( 26)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 138( 138)
TOPIX先物 12月限 27( 27)
日経225ミニ 12月限 369( 369)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 10( 10)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2718( 955)
3月限 30( 16)
TOPIX先物 12月限 108( 60)
日経225ミニ 11月限 3638( 1658)
12月限 76645( 32747)
1月限 48( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1136( 814)
3月限 12( 8)
日経225ミニ 11月限 2946( 1046)
12月限 46015( 22557)
1月限 90( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 138( 138)
12月限 4484( 4484)
1月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 635( 635)
3月限 16( 16)
日経225ミニ 11月限 680( 680)
12月限 19500( 19500)
1月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
