　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 465(　　 465)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　26(　　　26)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 138(　　 138)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　27(　　　27)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 369(　　 369)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　10(　　　10)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2718(　　 955)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 108(　　　60)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3638(　　1658)
　　　　　 　 　12月限　　　 76645(　 32747)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　48(　　　 8)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1136(　　 814)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　 8)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2946(　　1046)
　　　　　 　 　12月限　　　 46015(　 22557)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　90(　　　14)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 138(　　 138)
　　　　　 　 　12月限　　　　4484(　　4484)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 635(　　 635)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 680(　　 680)
　　　　　 　 　12月限　　　 19500(　 19500)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース