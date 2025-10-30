　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4088(　　2592)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3789(　　2689)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7713(　　7659)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 363(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 841(　　 572)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　39(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1444(　　 284)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1856(　　1411)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1236(　　1236)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3512(　　3510)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　36(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　10(　　　10)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3276(　　3276)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6182(　　2955)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 113(　　　41)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 716(　　 544)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　8288(　　3850)
　　　　　 　 　12月限　　　117232(　 60294)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 145(　　　29)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1509(　　1185)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　79(　　　65)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7263(　　3203)
　　　　　 　 　12月限　　　 72803(　 43435)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 105(　　　29)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 338(　　 338)
　　　　　 　 　12月限　　　　8364(　　8364)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　24(　　　24)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1675(　　1675)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　54(　　　54)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1211(　　1211)
　　　　　 　 　12月限　　　 46403(　 46403)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

