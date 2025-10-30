主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4088( 2592)
TOPIX先物 12月限 3789( 2689)
日経225ミニ 12月限 7713( 7659)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 363( 0)
TOPIX先物 12月限 841( 572)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 39( 0)
TOPIX先物 12月限 1444( 284)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1856( 1411)
TOPIX先物 12月限 1236( 1236)
日経225ミニ 12月限 3512( 3510)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 36( 0)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 11月限 10( 10)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 3276( 3276)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6182( 2955)
3月限 113( 41)
TOPIX先物 12月限 716( 544)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 8288( 3850)
12月限 117232( 60294)
1月限 145( 29)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1509( 1185)
3月限 79( 65)
日経225ミニ 11月限 7263( 3203)
12月限 72803( 43435)
1月限 105( 29)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9( 9)
日経225ミニ 11月限 338( 338)
12月限 8364( 8364)
1月限 24( 24)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1675( 1675)
3月限 54( 54)
日経225ミニ 11月限 1211( 1211)
12月限 46403( 46403)
1月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
