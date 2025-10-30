外国証券 先物取引高情報まとめ（10月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11381( 10844)
3月限 41( 41)
TOPIX先物 12月限 10401( 10401)
日経225ミニ 11月限 9246( 9246)
12月限 185138( 185138)
1月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5244( 5244)
3月限 57( 57)
TOPIX先物 12月限 6608( 6608)
日経225ミニ 11月限 2888( 2888)
12月限 83780( 83780)
1月限 55( 55)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 163( 163)
TOPIX先物 12月限 79( 79)
日経225ミニ 11月限 8( 8)
12月限 715( 715)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 894( 461)
TOPIX先物 12月限 1806( 1766)
日経225ミニ 12月限 3217( 3217)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 504( 476)
3月限 8( 8)
TOPIX先物 12月限 1121( 1121)
日経225ミニ 11月限 55( 55)
12月限 5534( 5534)
1月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 847( 758)
TOPIX先物 12月限 1004( 1004)
日経225ミニ 12月限 802( 802)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1016( 1016)
TOPIX先物 12月限 2235( 2235)
日経225ミニ 11月限 53( 53)
12月限 22079( 22079)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 164( 164)
TOPIX先物 12月限 126( 124)
日経225ミニ 12月限 1304( 1304)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 130( 70)
TOPIX先物 12月限 294( 294)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 175( 175)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 402( 402)
TOPIX先物 12月限 255( 255)
日経225ミニ 11月限 18( 18)
12月限 572( 572)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
