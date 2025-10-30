　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11381(　 10844)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　41(　　　41)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10401(　 10401)
日経225ミニ　 　11月限　　　　9246(　　9246)
　　　　　 　 　12月限　　　185138(　185138)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　38(　　　38)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5244(　　5244)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6608(　　6608)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2888(　　2888)
　　　　　 　 　12月限　　　 83780(　 83780)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　55(　　　55)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 163(　　 163)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　79(　　　79)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　　 715(　　 715)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 894(　　 461)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1806(　　1766)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3217(　　3217)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 504(　　 476)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1121(　　1121)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　12月限　　　　5534(　　5534)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 847(　　 758)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1004(　　1004)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 802(　　 802)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1016(　　1016)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2235(　　2235)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　53(　　　53)
　　　　　 　 　12月限　　　 22079(　 22079)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 164(　　 164)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 126(　　 124)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1304(　　1304)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 130(　　　70)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 294(　　 294)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 175(　　 175)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 402(　　 402)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 255(　　 255)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　12月限　　　　 572(　　 572)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

