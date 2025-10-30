BABYMONSTER『ベストヒット歌謡祭2025』出演決定！日本国内の年末音楽特番に初出演
BABYMONSTERが、11月13日に読売テレビで放送される『ベストヒット歌謡祭2025』に出演することが決定した。
■11月からは日本でファンコンサートも
BABYMONSTERが、日本国内の年末音楽特番に出演するのは、初となる。
なお、BABYMONSTERは11月から12月にかけて、『BABYMONSTER“LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』（4都市8公演）を開催する。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
2025.10.22 ON SALE
ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』
2025.10.28 ON SALE
Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』
■番組情報
読売テレビ『ベストヒット歌謡祭2025』
11/13（木）19:00～21:54
MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士
■関連リンク
『ベストヒット歌謡祭2025』番組サイト
https://www.ytv.co.jp/besthits/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/