　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 32062(　 30668)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 171(　　 171)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 42386(　 41741)
日経225ミニ　 　11月限　　　 38538(　 38538)
　　　　　 　 　12月限　　　439575(　439569)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 762(　　 762)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22483(　 21651)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 452(　　 302)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30719(　 30264)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　 22094(　 22094)
　　　　　 　 　12月限　　　227839(　227833)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 391(　　 391)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2478(　　1331)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2368(　　1418)
日経225ミニ　 　12月限　　　 12901(　 12901)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3289(　　2594)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8490(　　4648)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5844(　　5772)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2190(　　1927)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 154(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6216(　　5051)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　12月限　　　　5889(　　5889)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3056(　　3056)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10453(　　7602)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10495(　 10495)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3963(　　3898)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　80(　　　80)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10446(　 10087)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 334(　　 334)
　　　　　 　 　12月限　　　 56830(　 56830)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1706(　　1328)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 807(　　 807)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1614(　　 779)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2342(　　2342)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1110(　　1099)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2553(　　2553)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　53(　　　53)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

