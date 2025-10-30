外国証券 先物取引高情報まとめ（10月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 32062( 30668)
3月限 171( 171)
TOPIX先物 12月限 42386( 41741)
日経225ミニ 11月限 38538( 38538)
12月限 439575( 439569)
1月限 762( 762)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22483( 21651)
3月限 452( 302)
TOPIX先物 12月限 30719( 30264)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 22094( 22094)
12月限 227839( 227833)
1月限 391( 391)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2478( 1331)
TOPIX先物 12月限 2368( 1418)
日経225ミニ 12月限 12901( 12901)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3289( 2594)
3月限 14( 14)
TOPIX先物 12月限 8490( 4648)
日経225ミニ 12月限 5844( 5772)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2190( 1927)
3月限 154( 4)
TOPIX先物 12月限 6216( 5051)
日経225ミニ 11月限 69( 69)
12月限 5889( 5889)
1月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3056( 3056)
TOPIX先物 12月限 10453( 7602)
日経225ミニ 12月限 10495( 10495)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3963( 3898)
3月限 80( 80)
TOPIX先物 12月限 10446( 10087)
日経225ミニ 11月限 334( 334)
12月限 56830( 56830)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1706( 1328)
TOPIX先物 12月限 807( 807)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1614( 779)
TOPIX先物 12月限 2342( 2342)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1110( 1099)
TOPIX先物 12月限 2553( 2553)
日経225ミニ 11月限 53( 53)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
