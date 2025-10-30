「日経225オプション」11月限プット手口情報（30日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 24( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 0)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
JPモルガン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 67( 67)
JPモルガン証券 51( 51)
楽天証券 17( 17)
SBI証券 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 32( 32)
ABNクリアリン証券 31( 31)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 6( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
