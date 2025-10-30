　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　24(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　67(　　67)
JPモルガン証券　　　　　　　　　51(　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　32(　　32)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース