「日経225オプション」11月限プット手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 497( 297)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
SBI証券 37( 23)
BNPパリバ証券 23( 23)
楽天証券 11( 11)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 215( 215)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 68( 68)
BNPパリバ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 3( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 436( 436)
モルガンMUFG証券 200( 200)
JPモルガン証券 122( 122)
ソシエテジェネラル証券 294( 94)
SBI証券 38( 26)
BNPパリバ証券 24( 24)
楽天証券 16( 16)
ビーオブエー証券 214( 14)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
BNPパリバ証券 12( 12)
みずほ証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SMBC日興証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
