「日経225オプション」11月限コール手口情報（30日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 225( 225)
SBI証券 188( 112)
楽天証券 91( 91)
松井証券 30( 30)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
インタラクティブ証券 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 37( 17)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
日産証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
