　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 638(　 288)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 326(　 112)
ソシエテジェネラル証券　　　　　68(　　68)
楽天証券　　　　　　　　　　　　62(　　62)
松井証券　　　　　　　　　　　　53(　　53)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 249(　　49)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 420(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　17)
広田証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 3(　　 3)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　 3)
今村証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　 251(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 200(　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 100(　　 0)


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 135(　 135)
ソシエテジェネラル証券　　　　　48(　　48)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　58(　　34)
広田証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　18(　　18)