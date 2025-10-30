「日経225オプション」11月限コール手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
BNPパリバ証券 19( 19)
松井証券 8( 8)
SBI証券 9( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 638( 288)
SBI証券 326( 112)
ソシエテジェネラル証券 68( 68)
楽天証券 62( 62)
松井証券 53( 53)
BNPパリバ証券 249( 49)
UBS証券 420( 20)
三菱UFJeスマート 17( 17)
広田証券 12( 12)
安藤証券 3( 3)
岡三証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
今村証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
みずほ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 251( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
バークレイズ証券 200( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 135( 135)
ソシエテジェネラル証券 48( 48)
SBI証券 58( 34)
広田証券 20( 20)
BNPパリバ証券 18( 18)
