【WWE】SMACK DOWN（10月24日・日本時間25日／アリゾナ・テンピ）

【映像】日本人美女の背景で…“何か”が映ってる決定的瞬間

日本人女子レスラーの背後に人影のようなものが…。バックステージでのシーンでファンが総ツッコミする事態が起きた。

話題のシーンは、日本時間10月25日に放送された「SMACK DOWN」でWWE日本人スーパースターのジュリアが登場した場面。ジュリアはバックステージで何者かと日本語での通話を終えると、“お騒がせ女子”ことチェルシー・グリーン&アルバ・ファイアがジュリアの元に。手を組まないかと言葉をまくし立てた。

ペラペラと喋り続けるチェルシーを横にジュリアが立ち尽くす中、背後に“ホラー系女子”ことニッキー・クロスが突如出現。下を向いてうろつくだけのニッキーにファンは「またニッキー出てきた」「だれも気づかないやん」「普通に怖い」「マジで毎回怪奇現象みたいに出てくる」といったコメントが集まっていた。

ニッキーの姿には誰も気づくことなく終了。ジュリアの持つWWE女子US王座への宣戦布告といったところなのだろうか。今後の動向に期待だ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）